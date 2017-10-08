Форвард «Юты» вытащил тонущую женщину из реки

Инцидент произошел в Юте на реке Прово, куда форвард «Джаз» Табо Сефолоша отправился с женой и двумя дочерьми на рафтинг.

Рядом перевернулась лодка, женщина по имени Лори Кларк потеряла спасательный жилет. Одна из ее подруг, Хайди Бишоп, схватила Кларк за майку и старалась удержать женщину. Сефолоша пришел на помощь и затащил Кларк на свой рафт.

«Сефолоша не понимает, что я действительно была в ужасе и отчаянии. Он на самом деле спас мою жизнь в этот день», – прокомментировала инцидент Кларк.

«Я не знаю, сколько бы могла еще удерживать ее, он спас ей жизнь», – добавила Бишоп.

Сефолоша летом 2017 года подписал с «Ютой» двухлетний контракт на сумму 10,5 млн долларов.

В сезоне-2016/17 американец играл за «Атланту», провел 62 матча в регулярном сезоне, набирая в среднем по 7,2 очка за матч и совершая 4,4 подбора.

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