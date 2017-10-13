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«Стефен очень любит голые стопы». Супруга Карри разоблачила фетиш-увлечения мужа в эфире ток-шоу
Айеша Карри зачем-то рассказала всем женщинам мира, как сделать ее бывшей женой звезды НБА.
Актрису Айешу Карри – супругу лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри – попросили в эфире ток-шоу The Real показать какое-нибудь необычное фото на телефоне.
Этот вопрос имел неожиданное последствие.
«Мой муж очень любит мои стопы. Поэтому, когда он просит прислать мое фото в стиле ню, он получает фото моих обнаженных стоп. В эти моменты он очень счастлив», – сказала Карри.
Ведущие тут же пришли к выводу, что Карри – фут-фетишист.
«Он убьет меня за это», – подытожила в конце Айеша.
- Стефен женился на Айеше в 2011 году. У пары двое детей.
- Карри – двукратный чемпион НБА, двукратный MVP лиги.
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