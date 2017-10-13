«Стефен очень любит голые стопы». Супруга Карри разоблачила фетиш-увлечения мужа в эфире ток-шоу

Актрису Айешу Карри – супругу лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри – попросили в эфире ток-шоу The Real показать какое-нибудь необычное фото на телефоне.

Этот вопрос имел неожиданное последствие.

«Мой муж очень любит мои стопы. Поэтому, когда он просит прислать мое фото в стиле ню, он получает фото моих обнаженных стоп. В эти моменты он очень счастлив», – сказала Карри.

Ведущие тут же пришли к выводу, что Карри – фут-фетишист.

«Он убьет меня за это», – подытожила в конце Айеша.

Стефен женился на Айеше в 2011 году. У пары двое детей.

Карри – двукратный чемпион НБА, двукратный MVP лиги.

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