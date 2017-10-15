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Уэстбрук и Коллисон нарядились как Снайпс и Харрельсон в фильме «Белые не умеют прыгать»
Только эти ребята все-таки умеют.
Лидер «Оклахомы» разжег инсту фотками в костюме Сидни Дина – персонажа культового баскетбольного фильма «Белые не умеют прыгать», которого сыграл Уэсли Снайпс.
Партнер по «Тандер» Ник Коллисон нарядился в Билли Хойла – его исполнил в кинокартине Вуди Харрельсон.
«Эти белые умеют прыгать», – прокомментировал фотографии Расселл.
- Уэстбрук стал MVP сезона НБА-2016/17, выдав трипл-дабл в среднем за игру: 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 ассиста.
- Фильм «Белые не умеют прыгать» вышел на экраны в 1992 году и собрал более 90 миллионов долларов по всему миру.
- 20 октября «ОКС» проведет первый матч в регулярке-2017/18 против «Никс».
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