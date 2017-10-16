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Легенды «Юты» Карл Мэлоун и Джон Стоктон до сих пор пользуются телефонами-раскладушками
Олдскул жив.
54-летний Карл и Джон, который на год старше, сходили вместе на матч университетской футбольной команды LSU. Великие игроки плевать хотели на модные тенденции и все эти смартфоны.
- Стоктон – лидер за всю историю НБА по ассистам и перехватам.
- На счету Джона 15806 передач и 3265 перехватов в 1504 встречах регулярных чемпионатов.
- Мэлоун провел в регулярках 1476 матчей, набирая в среднем 25 очков и делая 10,1 подбора.
- Карл и Джон – двукратные олимпийские чемпионы.
- Мэлоун дважды становился MVP сезона в НБА.
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