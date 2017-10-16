Легенды «Юты» Карл Мэлоун и Джон Стоктон до сих пор пользуются телефонами-раскладушками

54-летний Карл и Джон, который на год старше, сходили вместе на матч университетской футбольной команды LSU. Великие игроки плевать хотели на модные тенденции и все эти смартфоны.

Стоктон – лидер за всю историю НБА по ассистам и перехватам.

На счету Джона 15806 передач и 3265 перехватов в 1504 встречах регулярных чемпионатов.

Мэлоун провел в регулярках 1476 матчей, набирая в среднем 25 очков и делая 10,1 подбора.

Карл и Джон – двукратные олимпийские чемпионы.

Мэлоун дважды становился MVP сезона в НБА.

Будь в контакте со спортом