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Легенды «Юты» Карл Мэлоун и Джон Стоктон до сих пор пользуются телефонами-раскладушками

Легенды «Юты» Мэлоун и Стоктон до сих пор пользуются телефонами-раскладушками
Eurosport

48 мин. назад

Олдскул жив.

54-летний Карл и Джон, который на год старше, сходили вместе на матч университетской футбольной команды LSU. Великие игроки плевать хотели на модные тенденции и все эти смартфоны.

  • Стоктон – лидер за всю историю НБА по ассистам и перехватам.
  • На счету Джона 15806 передач и 3265 перехватов в 1504 встречах регулярных чемпионатов.
  • Мэлоун провел в регулярках 1476 матчей, набирая в среднем 25 очков и делая 10,1 подбора.
  • Карл и Джон – двукратные олимпийские чемпионы.
  • Мэлоун дважды становился MVP сезона в НБА.

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