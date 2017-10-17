Очень мило. Экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич в «Клипперс»: как это будет

Миссию в Москве серб выполнил в 2016-м, когда все-таки выиграл с командой необходимый позарез титул Евролиги. После этого Милошу нужен был заезженный на пресс-конференциях новый вызов, и он получил его в Городе ангелов. FAQ на тему «Теодосич в Лос-Анджелесе» искать не стоит: он уже размещен здесь.

Зачем «Клипперам» Милош?

Термоядерный обмен Криса Пола в «Хьюстон» мог запустить клубную перестройку с автоматическим переключением акцентов на молодежь – понятие, под которое не подпадает 30-летний заслуженный серб. Цепную реакцию расщепления звездной команды прервало рискованное превращение Блэйка Гриффина в непристойного мультимиллионера.

Сохранив Грифа и Деандре Джордана, менеджеры калифорнийцев задали четкий вектор – продолжение борьбы в плей-офф. Тут же заткнули дыру третьего номера многолетним лидером «Денвера» Данило Галлинари, которому нужен очень дорогой полис ДМС. Для полного комплекта не хватало только стартового первого номера. Патрик Беверли, полученный в большом пакете за Пола, полезнее без мяча и был идеален для Джеймса Хардена в «Рокетс». Но отдать мячик в руки Пэта на постоянку – идея так себе.

Клубу нужен был сложившийся мастер, способный выполнять работу сразу, безо всяких там разгонов. Когда ты платишь 83 миллиона баксов четверым парням, важно, чтобы новый разыгрывающий не был очень дорогим. А где по меркам НБА дешево? В Европе. 12 миллионов долларов за два года – американские баскетбольные куры ржут взахлеб.

Почему Теодосич выбрал «Клипперс»?

В 30 лет звезды не хотят на скамейку. Милош ни за что бы не поехал в клуб, в котором пришлось с баночки наблюдать, как условный Кайри Ирвинг делает большие дела. Волочить жалкое существование в «Бруклине» тоже не вариант. В ЦСКА стало скучно – значит, надо выходить на стабильного середняка НБА, где образовалась карстовая воронка на твоей позиции.

«Клипперс» после потери Криса Пола идеальны для серба. Милош переехал не в какую-нибудь провинциальную Атланту, а в подходящий для опытного москвича Эл-Эй. А еще там тепло и Голливуд. Да и платят раза в три больше, чем в ЦСКА. Что до баскетбола, то игровое время точно будет – только работай как следует. Борьба за плей-офф тоже в пакете.

А с чего вы взяли, что игровое время будет?

Опытный баскетбольный фанат начнет тыкать списком маленьких «Клипперс». Действительно, этих собак давно не резали: Беверли, Уэсли Джонсон, Лу Уильямс, Остин Риверс – приличная конкура, не так ли?

Нет, не так. Все эти игроки не истинно пасующие маленькие. Игра Беверли – отзащищаться как злой добер, перевести на чужую половину, отдать боссу и встать в углу в блаженном ожидании скидки или момента для врывания. Джонсон – единственный классический фланговик, высокий второй-третий номер, а никакой не маленький комбозащитник. Уильямса интересует скоринг, а не умные передачи из классической позиции разыгрывающего. Точно такой же набиратель очков и сынок главного тренера Риверс. Этот парень – отдельная тема, но пока достаточно того, что он тоже не умеет и не желает пасовать, как Милош.

Получается, что количество конкурентов у Тео велико, но ни один из них не занимает его нишу, не умеет делать то, что умеет он. Ассистирующий мастер-класс Милош образцово-показательно провел в предсезонке.

Тачдаун-передачи через весь паркет в отрыв, аллей-упы на Джордана, своевременный пас на забытого защитниками партнера, разрезающая самонаводяха в угол на снайпера, прекрасная работа в пик-н-ролле с угрозой шмальнуть издали – полный комплект настоящего первого номера. Такого набора умений нет ни у одного другого маленького «Клипперс». Док Риверс не может не ставить Милоша, если только он не враг себе.

А он разве враг?

К сожалению, такое возможно. Главный тренер слишком любит сына – эта болезнь свойственна не только коучам российских СДЮШОР или Ротенбергам. Сначала папа выдал отпрыску жирнючий контракт, а затем запульнул в старт. Клубные боссы насмотрелись на это и лишили Дока менеджерских полномочий, но сынуля к тому моменту уже стал счастливым хозяином 35 долларовых лимонок.

Денег сейчас в лиге навалом – лишь бы играл. А играет Остин как мажорный сын подсуетившегося папки. Он, конечно, может обыгрывать и так далее, но в основном его решения необоснованны, он передерживает мяч и слишком много на себя берет. Парень играет с претензией на звезду, но ни в какой вселенной не тянет на этот статус. В шутке Гриффина, изображающего младшего, как обычно много правды.

Папа слишком любит Риверса, и это может стать проблемой для Теодосича. Партнерам точно больше понравится играть с Милошем, но не они выпускают игроков на паркет. В принципе, при наличии схожего по манере игры, только более классного Лу Уильямса сынок вообще не нужен, но кто ж его возьмет, да еще с таким контрактом.

Что еще может помешать Теодосичу зажечь?

Защита. См. раздел баскетбольной энциклопедии «Серхио Родригес». Испанский Шоколад сменил Теодосича в ЦСКА, а до этого годик погонял в «Филе», глубоко присев под конец сезона. Серега слабовато защищается, и против мегаподготовленных технически и сверхатлетичных защитников НБА это было невыносимо для тренеров «Сиксерс».

Теодосич тоже не герой обороны Сталинграда. Прежде всего, он никогда не горел желанием рвать себе швы в защите. И вот с этим придется что-то делать. Пожалуй, даже опаснее фактора Риверса.

А что или кто будет Милошу помогать?

Лучшими друзьями серба должны стать потенциальные конкуренты – Беверли и Джонсон. Уэсли высокий, поможет в защите и может взять на себя более опасного игрока соперника. Но у него времени будет немного, так что контактами нужно обмениваться с Патриком.

У Беверли слишком много свойств, дополняющих Милоша. Он с радостью отпашет в защите – выбирай, с кем хочешь защищаться сегодня, братишка, – без проблем отдаст мяч в атаке и побежит, куда нужно. А еще он тоже играл в Единой лиге ВТБ, у парней есть темы для разговоров за пределами паркета. Помнишь, как я тебя возил в 2012-м в Питере? А как ты в Красноярске ворон считал? И так далее. По факту это самая сбалансированная связка защитников в команде – остальным сочетаниям чего-нибудь да будет не хватать.

Конечно же, полезны Гриффин и Джордан. Первый вообще звезда и великолепно для большого пасует, может быть как адресатом, так и отправителем вкусных передач. Второй хорошо ставит заслоны – потому что больше ничего в атаке толком и не умеет – и рвет на кольцо при двоечках. Отработал методу за время игры с Си-Пи-3. Рука Галлинари тоже в помощь: если итальянец будет здоров, то отменно создаст ширину атаки и растянет защиту соперника. Дальше Милошу нужно будет только увидеть его и отдать. Обычно с этим проблем нет.

Так как это будет – Теодосич в «Клипперс»?

Все выглядит весьма неплохо. Теодосич не самый крутой и одаренный игрок в команде, что расслабит его и сделает сильнее, как это произошло после прихода в ЦСКА Нандо де Коло. Не нужно брать на себя и спасать Россию – именно тут Милош всегда хоронил свои команды. Для подвигов платят Гриффину, пару раз пальнуть может Лу. Просто отдавай эти безумные пасы, чтобы мальчишки набирали очки.

При должных отдаче и концентрации серб должен получать не менее 25-28 игровых минут за матч. Дебют в плей-офф НБА весной 2018-го реален и в основном зависит от здоровья лидеров команды.

Что произойдет с Теодосичем в НБА? Опрос 58 голосов Осядет на банке и вернется в Европу, как Родригес Побегает несколько лет запасным в разных клубах Станет стартером «Клипперс» и повоюет в плей-офф Зажжет, сменит клуб и выиграет титул Уедет к Дивацу и Богдановичу в «Сакраменто» и будет кайфовать на заработанные миллионы

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