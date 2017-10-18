Ужасная травма форварда «Бостона» Гордона Хэйворда, при виде которой ты не уснешь неделю

Форвард «Бостона» Гордон Хэйворд получил страшную травму по ходу первой четверти матча-открытия против «Кливленда» (99:102).

Игрок неудачно приземлился после попытки забить из-под кольца и отправил в шоковый нокаут всех находившихся на арене людей: 27-летний баскетболист получил перелом лодыжки со смещением и перелом большеберцовой кости.

Травма Хэйворда вызвала огромный резонанс. В твиттере запустили хэштег с фамилией и именем игрока. Некоторые баскетболисты уже выразили поддержку Гордону.

«Гордон Хэйворд, мы друг против друга, но никто не хочет, чтобы подобное случалось с кем-то», – написал защитник «Сан-Антонио» Дэнни Грин.

«Гордон, только бог знает ответы», – отметил разыгрывающий «Голден Стэйт» Шон Ливингстон.

С площадки Гордона вынесли на носилках под аплодисменты зала, а Леброн Джеймс пожал парню руку и пожелал скорейшего выздоровления.

Для Хэйворда матч против «Кливленда» стал первой официальной игрой за «Бостон».

Форвард перешел в «Селтикс» летом 2017 года из «Юты».

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