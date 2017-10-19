Getty Images

Игрок «Детройта» показал худший результат стартовой игры за 63 года, промазав все 13 бросков с игры

Игрок «Детройта» показал худший результат стартовой игры за 63 года, промазав все 13 бросков с игры
Eurosport

1 час назад

Это был не день Стэнли Джонсона.

Форвард «Детройта» показал ужасный процент реализации в матче против «Шарлотт»: Джонсон промазал все 13 бросков с игры, хотя провел на площадке 40 минут.

Результат Стэнли войдет в историю: показатель парня – худший для первой игры сезона с 1954-55 года.

  • Несмотря на промахи Джонсона, «Детройт» выиграл у «Шарлотт» – 102:90.
  • Стэнли набрал 2 очка со штрафных.
  • В сезоне-2016/17 форвард в среднем зарабатывал 4,4 очка за игру.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Издевательская шайба Зеттерберга, на которую «Торонто» ответил разгромной победой

02:50
Популярные видео
Малкин ответил на шайбу Бучневича 3 ассистами и голом – вот так «Питтсбург» обломал «Рейнджерс»
 896 просмотровВчера в 11:59
Один форвард «Торонто» протолкнул шайбу в домик киперу «Вашингтона», а второй забросил в пустые
 757 просмотровВчера в 10:59
А еще вам может понравиться