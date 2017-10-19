Игрок «Детройта» показал худший результат стартовой игры за 63 года, промазав все 13 бросков с игры

Форвард «Детройта» показал ужасный процент реализации в матче против «Шарлотт»: Джонсон промазал все 13 бросков с игры, хотя провел на площадке 40 минут.

Результат Стэнли войдет в историю: показатель парня – худший для первой игры сезона с 1954-55 года.

Несмотря на промахи Джонсона, «Детройт» выиграл у «Шарлотт» – 102:90.

Стэнли набрал 2 очка со штрафных.

В сезоне-2016/17 форвард в среднем зарабатывал 4,4 очка за игру.

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