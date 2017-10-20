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Расселл Уэстбрук сделал 80-й трипл-дабл в карьере

Уэстбрук сделал 80-й трипл-дабл в карьере
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

MVP прошлого сезона ударно начал регулярный чемпионат.

«Оклахома-Сити» обыграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в четверг на паркете «Оклахомы», завершилась со счетом 105:84 в пользу хозяев, в составе которых защитник Рассел Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко, 10 подборов, 16 передач). Форвард Пол Джордж набрал 28 очков.

  • Кармело Энтони, в результате обмена в межсезонье перешедший в «Оклахому» из «Нью-Йорка» провел на паркете 34 минуты и набрал 22 очка.
  • Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Кристапс Порзингис, сделавший дабл-дабл (31 очко, 12 подборов).

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