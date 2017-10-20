Снуп Догг: «Папочка отправил Лонзо Болла в львиное логово в трусах из свиных отбивных»

Второй пик драфта-2017 Лонзо Болл – один из наиболее ожидаемых новичков сезона, с которым «Лейкерс» связывают большие надежды.

Одиозный отец Лонзо – Лавар Болл – устроил в Штатах адское летнее шоу вокруг сына провокационными заявлениями и поступками и привлек к парню невероятное внимание.

Снуп, комментируя исход дебютной встречи Болла-младшего в НБА, поставил четкий диагноз действиям отца баскетболиста.

«Папочка отправил Лонзо в клетку ко льву в трусах из свиных отбивных», – сообщил рэпер, описывая ситуацию, в которой оказался разыгрывающий.

Защитник «Клипперс» Патрик Беверли ярко показал, как в лиге относятся к отпрыску бешеного папаши.

После игры Патрик прикончил бедолагу Лонзо тирадой, которую можно перевести как «******* [офигенно] слабый ублюдок».

В игре против «Клипперс» Лонзо отметился 3 очками, 9 подборами, 4 передачами, перехватом и блок-шотом, смазав 5 бросков с игры из 6.

«ЛАЛ» проиграли со счетом 92:108.

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