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Страстная леди с трибуны «Оклахома-Сити Тандер» засосала парня и тут же стала его невестой

Страстная леди с трибуны «Оклахомы» засосала парня и тут же стала его невестой
Eurosport

1 час назад

Кто не сделает предложение после такого поцелуя?

Во время матча «Оклахома-Сити» и «Никс» на трибунах произошел момент на грани романтики и эротики.

Девушка, попавшая в объектив камеры для поцелуев, вцепилась в губы молодого человека. Его реакция была необычной: он встал на колено и сделал ей предложение.

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