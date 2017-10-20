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Страстная леди с трибуны «Оклахома-Сити Тандер» засосала парня и тут же стала его невестой
Кто не сделает предложение после такого поцелуя?
Во время матча «Оклахома-Сити» и «Никс» на трибунах произошел момент на грани романтики и эротики.
Девушка, попавшая в объектив камеры для поцелуев, вцепилась в губы молодого человека. Его реакция была необычной: он встал на колено и сделал ей предложение.
- «Оклахома» победила «Нью-Йорк» в стартовом домашнем матче 105:84.
- Самым результативным игроком матча стал Кристапс Порзингис из «Никс» (31 очко).
- А еще в этом матче Расселл Уэстбрук сделал 80-й трипл-дабл в карьере.
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