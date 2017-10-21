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Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард поцеловал в лоб рефери, выписавшего ему пятый фол
Как трансформировать злость в нечто прекрасное.
Возможно, в другой ситуации Ховард отреагировал бы на неочевидный свисток как-то иначе, но при счете 107:87 в пользу его команды сделал именно это.
- «Шарлотт» победил «ястребов» со счетом 109:91.
- Ховард великолепно провел встречу против бывшей команды: 20 очков (8/12 с игры), 15 подборов и блок-шот.
- «Хорнетс» выиграли первый матч в новом сезоне НБА.
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