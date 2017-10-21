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«****** [Откуси]». Лидер «Бостона» Кайри Ирвинг не пощадил фаната, вспомнившего Леброна Джеймса

«****** [Откуси]». Кайри не пощадил фаната, вспомнившего Леброна
Eurosport

60 мин. назадИзменено 59 мин. назад

Если кто еще не понял: карьера защитника в «Кливленде» давно позади, и он не желает об этом говорить.

По окончании матча регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» – «Бостон» один из поклонников «Сиксерс» поддел Кайри выкриком: «Эй, Кайри, где Леброн?»

Ирвинг не пропустил реплику мимо ушей: «****** [Откуси]».

  • «Бостон» победил «Филу» со счетом 102:92.
  • Кайри набрал 21 очко, сделал 6 подборов, 4 ассиста и 2 перехвата, допустив 5 потерь.
  • Летом 2017 года Ирвинг потребовал руководителей «Кавальерс» обменять его, и те отправили его в «Селтикс».

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