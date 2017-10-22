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Защитника «Клипперс» Милоша Теодосича увели с площадки под руки из-за травмы

Теодосича увели с площадки под руки из-за травмы
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36 мин. назадИзменено 35 мин. назад

Кавай Ленард, Крис Пол, Гордон Хэйуорд, а теперь и Тео с Йонасом Валанчюнасом.

Баскетболисты принялись ломаться с первых же игр нового сезона.

Лидер «Сан-Антонио» Кавай Ленард пока вообще не сыграл, Крис Пол получил травму в предсезонке и пропустит минимум две недели, страшное повреждение в первом матче заработал Гордон Хэйуорд из «Бостона», а 21 октября ряды нездоровых пополнили Йонас Валанчюнас и Милош Теодосич.

Защитник «Клипперс» травмировал лодыжку во второй четверти встречи с «Финиксом» и не мог наступить на ногу.

Позднее экс-лидер ЦСКА выложил фото из раздевалки со специальным протектором. «Скоро увидимся», – написал Милош.

Валанчунас тоже получил травму лодыжки в игре против «Филадельфии».

  • Теодосич провел на паркете 11 минут, набрал 5 очков и сделал 2 передачи.
  • Валанчюнас за 15 минут отметился 5 баллами и 4 подборами.
  • И «Клипперс», и «Торонто» матчи выиграли – 130:88 и 128:94 соответственно.

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