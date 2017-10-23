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Защитник «Оклахомы» Андре Роберсон запустил со штрафа 2 фонаря подряд
Парень уверенно идет по стопам Дуайта Ховарда и Жоакима Ноа.
Андре очень сильно обрадовал болельщиков «Миннесоты» в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА.
Защитник в матче против «волков» не реализовал ни одного броска, не набрал очков, не сделал передач, блоков и перехватов. У него лишь подбор и потеря за 22 минуты.
- Неспроста Роберсон в трех матчах регулярки-2017/18 набирает в среднем 3 очка.
- «Минни» выиграла у «ОКС» благодаря попаданию миллионера Уиггинса с сиреной.
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