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Защитник «Оклахомы» Андре Роберсон запустил со штрафа 2 фонаря подряд

Роберсон запустил со штрафа 2 фонаря подряд
Eurosport

20 мин. назад

Парень уверенно идет по стопам Дуайта Ховарда и Жоакима Ноа.

Андре очень сильно обрадовал болельщиков «Миннесоты» в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА.

Защитник в матче против «волков» не реализовал ни одного броска, не набрал очков, не сделал передач, блоков и перехватов. У него лишь подбор и потеря за 22 минуты.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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