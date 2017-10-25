Тим Данкан чуть не погиб от урагана. Теперь он спасает жизни после стихийных бедствий

Айон в ужасе проснулась от звука разбитого стекла. Окна не выдержали мощнейшего ветра, который превратил ночь в декорации к хоррору. Вспышки молнии освещали комнату так сильно, что можно было разглядеть, как на улицу вылетают газеты, журналы и прочая повседневная мишура. На несколько секунд женщина впала в ступор, но муж быстро вернул ее в чувства – наверху плакали дети.

Сон Тима прервался по той же причине. Осколки моментально вонзили в парня зашкальную порцию страха. 13 лет – возраст, когда хочется казаться взрослым, крутым и ни от кого не зависящим, но к такому трэшу тинейджер не был готов. Когда Тим увидел безумные глаза ворвавшейся в детскую мамы, то понял: к подобному переполоху невозможно подготовиться в принципе.

Ураган звучал ужасающее и пугал даже из ванны – именно там спрятались Айон, Тим и его старшие сестры Шерил и Триша. Остаток ночи напуганные мама и дети провели в импровизированном убежище. Свет, конечно же, вырубило, но заснуть в стрессовой ситуации никто не мог – из-за паники глаза не закрывались.

Иногда Тим приоткрывал дверь, чтобы посмотреть, как там папа. Глава семейства Уильям стоял в коридоре и таращился в потолок, где трещина становилась все больше и больше – со стороны выглядело, будто он молился. Данкан-старший сам построил дом, поэтому чувствовал себя в роли капитана корабля. Судно угодило в убийственный шторм, который угрожал семье – сложно придумать сценарий хуже.

Наутро стихия успокоилась, а дом все-таки выдержал нагрузки природы. Но повезло не всем. Половина строений по улице осталась без крыш и даже стен. Соседи семьи тоже потеряли жилье и на некоторое время переехали к Данканам. Люди не верили глазам: все, что возводилось долгие годы, исчезло за одну ночь.

Тогда, в сентябре 1989-го, из-за урагана Хьюго погибли больше 60 человек, примерно 100 тысяч лишились домов. Бурю признали самой разрушительной в истории, а США понесли убытки на 10 миллиардов долларов. Экономический урон сказался на жизни уцелевших, но натерпевшихся людей. Беспощадно выросли цены на еду, школы приостановили учебный процесс на несколько месяцев, пропала горячая вода и электричество.

Еще до урагана Тим любил сидеть на побережье и наблюдать, как на Виргинские острова прибывают круизные лайнеры. Мальчугана забавляло, что туристам нравится путешествовать в его родные края. Хьюго все изменил. «После того урагана к нам еще долго не плавали корабли», – вспоминает Данкан.

Беда привнесла кардинальные изменения в жизнь подростка. Испытав передоз стресса, мама Тима заработала рак – через год Айон умерла от онкологии. Чтобы справиться с потерей, парень хотел утопить боль в спорте, но и здесь Хьюго напоминал о себе. Тим стремился к достижению сестры Триши, которая плавала на Олимпиаде-1988, но ураган разрушил единственный на островах олимпийский бассейн.

Данкан боялся тренироваться в океане из-за акул, поэтому оставил мечты о карьере пловца, переключившись на баскетбол. Игра с мячом принесла двухметровому Тиму славу и признание по всему миру: Данкан заслуженно считается одним из лучших в истории баскетбола. Экс-центровой «Сан-Антонио» закончил карьеру больше года назад и подтверждает статус великого. Но уже не спортсмена, а просто человека.

В начале сентября по Америке прошел еще более мощный ураган, чем Хьюго. Чтобы осознать масштаб проблемы, достаточно двух фактов: Дональд Трамп ввел режим крупного стихийного бедствия во Флориде, а из штата эвакуировали больше шести миллионов человек. Суть в том, что во Флориде ураган уже был на спаде. Его пик и главная активность обрушилась на Виргинские острова.

Группа этих островов принадлежит США, но не входит в состав ни одного штата и находится на расстоянии двух тысяч километров от ближайшего – Флориды. Во время природных катастроф территория практически отрезана от внешнего мира и тяжело переживает последствия стихии. 28 лет назад Тим Данкан лично прочувствовал проблему, поэтому воспользовался положением и бросил все силы на восстановление Виргинских островов после Ирмы.

9 сентября бывший спортсмен запустил краудфандинговую кампанию по сбору средств для помощи пострадавшим. Мужчина лично дотировал 250 тысяч долларов и поставил цель найти еще миллион при помощи интернет-юзеров. Небезразличный американский народ подхватил клич и за двое суток собрал нужную сумму. Сейчас на счету 2,7 миллиона долларов, планка поднята до 5 миллионов, а пожертвования сделали более 21 тысячи человек – не зря Данкан 19 лет разжигал НБА.

Первую партию помощи Тим выгрузил на Виргинских островах 15 сентября – через неделю после катастрофы. Данкан и его единомышленники доставили 77 тонн продуктов и почти три тысячи килограммов медикаментов. С известным земляком фотографировались, брали автографы, спрашивали «Помнишь меня?» и просто говорили спасибо. Местные воспрянули, но радость длилась недолго: через два дня заглянул ураган Мария.

Тропический циклон высшей категории довел регион до предела и повредил аэропорты: из-за этого помощь не приходила до 2 октября. Как только воздушное сообщение наладили, Данкан снова отправился на родную землю. В этот раз, помимо еды и лекарств, он привез электрические генераторы – в регион постепенно возвращается цивилизация. Тим помнит, как в 89-м жители радовались любой помощи, поэтому старается делать все возможное.

Двухметровый герой осознает, что полностью восстановить Виргинсике острова после мощнейших ураганов нереально сложно, но трудности никогда его не останавливали: «Через полгода эта беда забудется, даже если здесь еще не будет постоянного электроснабжения. Но люди лишились крыши над головой, они потеряли все. Здания повреждены, дороги разрушены. Я еще не знаю, как все вернуть в прежний вид, но когда-то я не знал, как собрать деньги и организовать доставку помощи. Но мы нашли решение. Значит, как восстановить острова, тоже придумаем».

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