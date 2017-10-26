Леброн сделал трипл-дабл, но проиграл, «Голден Стэйт» одолел «Торонто». Все результаты дня НБА

Встреча между «Кливлендом» и «Нетс», прошедшая в Бруклине в среду, завершилась победой хозяев паркета со счетом 112:107. В составе победителей самым результативным стал Спенсер Динвидди, на счету которого 22 очка, 5 подборов и 6 передач. Еще по 19 очков принесли «Нетс» Аллен Крэбб и Рондэй Холлис-Джефферсон.

Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на паркете 12 минут, не набрав ни одного очка. У «Кливленда» трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (29 очков, 10 подборов, 13 передач). Еще 22 очка в составе «Кавальерс» набросал Кайл Корвер.

В другом матче дня «Голден Стэйт» на своем паркете обыграл «Торонто» – 117:112. В составе победителей 30 очков набрал Стефен Карри, 29 баллов на счету Кевина Дюрэнта. Самым результативным в составе «Рэпторс» стал Демар Дерозан с 24 очками.

Остальные результаты игрового дня:

«Финикс» – «Юта» – 97:88

«Детройт» – «Миннесота» – 122:101

«Филадельфия» – «Хьюстон» – 104:105

«Шарлотт» – «Денвер» – 110:93

«Майами» – «Сан-Антонио» – 100:117

«Оклахома» – «Индиана» – 114:96

«Даллас» – «Мемфис» – 103:94

«Лейкерс» – «Вашингтон» – 102:99.

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