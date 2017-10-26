Игрок «Бруклина» проник в тыл «Кливленда» во время тайм-аута и подслушал установку

Букер принял непосредственное участие в тайм-ауте «Кливленда» в матче команд в рамках регулярного чемпионата НБА.

Форвард некоторое время оставался незамеченным соперниками, а затем задал тренеру «Кливленда» уточняющий вопрос.

«Бруклин» выиграл у «Кливленда» со счетом 112:107.

«Кавальерс» не помогли даже усилия Леброна Джеймса, сделавшего трипл-дабл.

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