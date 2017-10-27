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Только трехочковый мог принести «Клипперс» победу. И Гриффин сделал это под звук сирены

Только трехочковый мог принести «Клипперс» победу. И Гриффин сделал это под звук сирены
Eurosport

1 час назадИзменено 17 мин. назад

Баззер-битер мечты.

В конце последней четверти «Клипперс» уступали «Портленду» 101:103. Блэйк Гриффин исправил положение за три секунды: после передачи Партка Беверли Гриффин точно бросил из-за дуги.

Мяч залетел в кольцо под звук сирены – встреча завершилась 104:103 и грандиозными обнимашками «Клипперс».

  • Гриффин и Дэмьен Лиллард из «Портленда» стали самыми результативными в матче, набрав по 25 очков.
  • Новичок «Лос-Анджелеса» Милош Теодосич в этом мачте на площадку не выходил из-за травмы.

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