Eurosport

Самый высокий в мире клоун-убийца от звезды «Кливленда» Леброна Джеймса

Самый высокий в мире клоун-убийца от Леброна
Eurosport

1 час назад

От такого Пеннивайза никто не спрячется.

Нападающий «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс примерил к Хэллоуину костюм, в котором ты бы никогда его не узнал и уж точно не захотел бы с ним повстречаться посреди пустынной улицы.

У Леброна получился жуткий клоун Пеннивайз поистине устрашающих габаритов.

  • Рост Джеймса – 2,03 метра. Исполнитель роли Пеннивайза Билл Скарсгорд ниже на 10 сантиметров.
  • Леброн – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP лиги.
  • Премьера «Оно» в России состоялась 7 сентября. Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга.

Фейсбук очень приятен и спортивен

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В MLS ничего не меняется: Джовинко опять идеально положил со штрафного

00:29
Популярные видео
Гол и пас Тарасенко сделали разницу в матче с «Лос-Анджелесом»
 453 просмотров8 ч
«Флорида» и «Тампа» настреляли 13 шайб: в семи поучаствовали русские мужики
1 331 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться