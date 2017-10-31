Eurosport
Самый высокий в мире клоун-убийца от звезды «Кливленда» Леброна Джеймса
От такого Пеннивайза никто не спрячется.
Нападающий «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс примерил к Хэллоуину костюм, в котором ты бы никогда его не узнал и уж точно не захотел бы с ним повстречаться посреди пустынной улицы.
У Леброна получился жуткий клоун Пеннивайз поистине устрашающих габаритов.
- Рост Джеймса – 2,03 метра. Исполнитель роли Пеннивайза Билл Скарсгорд ниже на 10 сантиметров.
- Леброн – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP лиги.
- Премьера «Оно» в России состоялась 7 сентября. Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга.
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