Самый высокий в мире клоун-убийца от звезды «Кливленда» Леброна Джеймса

Нападающий «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс примерил к Хэллоуину костюм, в котором ты бы никогда его не узнал и уж точно не захотел бы с ним повстречаться посреди пустынной улицы.

У Леброна получился жуткий клоун Пеннивайз поистине устрашающих габаритов.

Рост Джеймса – 2,03 метра. Исполнитель роли Пеннивайза Билл Скарсгорд ниже на 10 сантиметров.

Леброн – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион НБА, четырехкратный MVP лиги.

Премьера «Оно» в России состоялась 7 сентября. Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга.

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