Кайри Ирвинг: «Я выяснил, что не существует ни одного реального снимка Земли»

Кайри Ирвинг взялся за старое: баскетболист заявил, что Земля не только плоская, но еще не имеет достоверных снимков.

«Я не ставлю под сомнение науку и не хочу казаться сумасшедшим. Все началось с того, что я увидел комментарии о всеобщих истинах, и у меня возникли вопросы. У меня есть всего лишь вопросы, и я ничего не утверждаю.

Например, я выяснил, что не существует ни одного реального снимка Земли. И мы не возвращались на Луну ни в 1961-м, ни в 1969-м. И тогда тебе приходит на ум, что все это конспирология, и ты начинаешь думать, у тебя появляются вопросы», – поделился размышлениями Ирвинг с NBC Sports.

Ранее Ирвинг заявлял, что Земля не круглая, а плоская.

Кайри выступает за «Бостон» и в среднем набирает 21,8 очка за игру в сезоне-2017/18.

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