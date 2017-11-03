Какой-то шкет феерично спародировал мем с Харденом, который уходит из кадра с косыми глазами

Для большей схожести с игроком «Хьюстона» парень облачился в майку «Рокетс» и обзавелся накладной бородой.

Мальчуган спародировал эпизод из интервью с Харденом, который, удивившись глупому вопросу журналиста, уходит от него, смешно наклонив голову.

Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года.

На счету 28-летнего баскетболиста золото Олимпиады-2012 в Лондоне и победа на ЧМ-2014 в составе сборной США.

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