Getty Images

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс стал седьмым и самым молодым игроком с 29 тысячами очков в НБА

Леброн стал седьмым и самым молодым игроком с 29 тысячами очков в НБА
Р-Спорт

5 мин. назад

Еще одна веха в карьере короля.

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардз» стал седьмым игроком в истории ассоциации, перешагнувшим отметку в 29 тысяч очков.

В пятницу 32-летний Джеймс записал на свой счет 57 очков в победном матче с «Вашингтоном» (130:122).

Лидер «Кавальерс» при этом стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 29 тысяч очков за карьеру. Ранее это достижение принадлежало Кобе Брайанту, который добился данного результата в 33 года. Кроме Брайанта и Джеймса отметку в 29 тысяч очков перешагнули Карл Мэлоун, Майкл Джордан, Уилт Чемберлен, Дирк Новицки и Карим Абдул-Джаббар.

  • Всего на счету Джеймса за карьеру стало 29 049 очков. Лидером по данному показателю является Абдул-Джаббар – 38 387.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Оказывается, Василевский не может тащить вечно

04:41
Популярные видео
Команда с ордой глоров 4 раза выходила вперед. «Айлендерс» отыгрались лишь трижды
 435 просмотров18 ч
Арбитр не поставил пенальти в ворота «Ванкувера», но Демпси вывел «Сиэтл» дальше красивым дублем
 832 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться