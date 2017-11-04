Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс стал седьмым и самым молодым игроком с 29 тысячами очков в НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс по ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардз» стал седьмым игроком в истории ассоциации, перешагнувшим отметку в 29 тысяч очков.

В пятницу 32-летний Джеймс записал на свой счет 57 очков в победном матче с «Вашингтоном» (130:122).

Лидер «Кавальерс» при этом стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 29 тысяч очков за карьеру. Ранее это достижение принадлежало Кобе Брайанту, который добился данного результата в 33 года. Кроме Брайанта и Джеймса отметку в 29 тысяч очков перешагнули Карл Мэлоун, Майкл Джордан, Уилт Чемберлен, Дирк Новицки и Карим Абдул-Джаббар.

Всего на счету Джеймса за карьеру стало 29 049 очков. Лидером по данному показателю является Абдул-Джаббар – 38 387.

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