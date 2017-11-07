Экс-звезда НБА вырубился в ночном клубе

Посетители ночного клуба обнаружили Одома без сознания на полу. Персонал помог баскетболисту перебраться на диван.

Ролик с бывшей звездой НБА записал на камеру телефона кто-то из свидетелей происшествия, после чего он был опубликован на канале TMZ.

Представители Одома заявили, что он провел изнурительную тренировку и потерял сознание из-за жары в помещении.

38-летний баскетболист выступал в НБА за «Клипперс», «Майами», «Лейкерс» и «Даллас».

Ранее Одом имел проблемы с наркотиками.

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