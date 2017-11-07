Eurosport
Экс-звезда НБА вырубился в ночном клубе
Представители Ламара Одома заявили, что баскетболист потерял сознание из-за жары.
Посетители ночного клуба обнаружили Одома без сознания на полу. Персонал помог баскетболисту перебраться на диван.
Ролик с бывшей звездой НБА записал на камеру телефона кто-то из свидетелей происшествия, после чего он был опубликован на канале TMZ.
Представители Одома заявили, что он провел изнурительную тренировку и потерял сознание из-за жары в помещении.
- 38-летний баскетболист выступал в НБА за «Клипперс», «Майами», «Лейкерс» и «Даллас».
- Ранее Одом имел проблемы с наркотиками.
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