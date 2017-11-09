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«Бостон» победил «Лейкерс» и довел победную серию в НБА до 10 матчей

«Бостон» победил «Лейкерс» и довел победную серию до 10 матчей
Р-Спорт

59 мин. назад

Матч регулярного чемпионата остался за «Селтикс» – 107:96.

В составе «Бостона» на паркете выделялись Арон Бэйнс (21 очко, 8 подборов), Кайри Ирвинг (19 очков, 6 подборов, 5 передач) и Маркус Моррис (18 очков).

У «Лейкерс» по 18 очков набросали Брэндон Ингрэм и Джордан Кларксон. Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл (16 очков и 12 подборов).

«Бостон» одержал десятую победу подряд и в следующем матче 10 ноября дома примет «Шарлотт», «Лейкерс» днем ранее сыграют на выезде с «Вашингтоном».

Результаты других матчей дня:

«Детройт» – «Индиана» – 114:97

«Финикс» – «Майами» – 115:126

«Орландо» – «Нью-Йорк» – 112:99

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