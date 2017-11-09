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«Бостон» победил «Лейкерс» и довел победную серию в НБА до 10 матчей
Матч регулярного чемпионата остался за «Селтикс» – 107:96.
В составе «Бостона» на паркете выделялись Арон Бэйнс (21 очко, 8 подборов), Кайри Ирвинг (19 очков, 6 подборов, 5 передач) и Маркус Моррис (18 очков).
У «Лейкерс» по 18 очков набросали Брэндон Ингрэм и Джордан Кларксон. Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл (16 очков и 12 подборов).
«Бостон» одержал десятую победу подряд и в следующем матче 10 ноября дома примет «Шарлотт», «Лейкерс» днем ранее сыграют на выезде с «Вашингтоном».
Результаты других матчей дня:
«Детройт» – «Индиана» – 114:97
«Орландо» – «Нью-Йорк» – 112:99
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