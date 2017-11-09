Eurosport
Сотни греческих фанатов набежали на матч «Кливленд» – Милуоки» и растрогали Янниса Антетокунмпо
Слишком много няшности в одном видео.
В ночь на 8 ноября «Милуоки» крупно проиграл «Кливленду» (119:124), несмотря на 40 очков Янниса Антетокунмпо, который по результативности уделал даже Леброна Джеймса (30).
Вечер казался испорченным, но организаторы зачем-то попросили 22-летнего грека вернуться на площадку. Едва баскетболиста появился из-под трибун, как его оглушили многочисленные крики: «Яннис! Яннис!»
Оказалось, что сотни греческих болельщиков пересекли Атлантику, чтобы поддержать соотечественника в матче НБА. Антетокунмпо был рад и тронут таким жестом.
- Яннис – потомок нигерийских мигрантов.
- Антетокунмпо набирает в среднем 31,9 очков за матч в сезоне-2017/18.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте