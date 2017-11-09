Сотни греческих фанатов набежали на матч «Кливленд» – Милуоки» и растрогали Янниса Антетокунмпо

В ночь на 8 ноября «Милуоки» крупно проиграл «Кливленду» (119:124), несмотря на 40 очков Янниса Антетокунмпо, который по результативности уделал даже Леброна Джеймса (30).

Вечер казался испорченным, но организаторы зачем-то попросили 22-летнего грека вернуться на площадку. Едва баскетболиста появился из-под трибун, как его оглушили многочисленные крики: «Яннис! Яннис!»

Оказалось, что сотни греческих болельщиков пересекли Атлантику, чтобы поддержать соотечественника в матче НБА. Антетокунмпо был рад и тронут таким жестом.

Яннис – потомок нигерийских мигрантов.

Антетокунмпо набирает в среднем 31,9 очков за матч в сезоне-2017/18.

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