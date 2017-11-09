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Бородатый художник исполнил гимн США на матче НБА и за пару минут написал крутую картину

Бородатый художник исполнил гимн США на матче НБА и за пару минут написал крутую картину
Eurosport

1 час назад

Талант.

Организаторы матча «Орландо» – «Нью-Йорк» перед началом встречи устроили мощный перфоманс. На площадку пригласили военнослужащих США, которые держали флаг во время исполнения гимна страны.

Исполнителем оказался художник, который не только спел, но и дописал картину со сценой обретения США независимости.

  • «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» со счетом 112:99.
  • «Мэджик» занимает первое место в Юго-восточном дивизионе НБА.

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