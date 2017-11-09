Eurosport
Бородатый художник исполнил гимн США на матче НБА и за пару минут написал крутую картину
Талант.
Организаторы матча «Орландо» – «Нью-Йорк» перед началом встречи устроили мощный перфоманс. На площадку пригласили военнослужащих США, которые держали флаг во время исполнения гимна страны.
Исполнителем оказался художник, который не только спел, но и дописал картину со сценой обретения США независимости.
- «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» со счетом 112:99.
- «Мэджик» занимает первое место в Юго-восточном дивизионе НБА.
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