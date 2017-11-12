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В сеть утекли фото новых огненных кроссовок от Джеймса Хардена
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден в ближайшее время должен представить новую серию кроссовок от adidas.
В интернет утекли фотографии оранжевых и бордовых кроссовок, которые вероятнее всего и составят серию adidas Harden Vol. 2. Нововведением серии, судя по фото, станет боковой пластиковый каркас.
- Харден подписал 13-летний контракт с adidas в августе в 2015 года.
- Харден – пятикратный участник Матчей всех звезд НБА, олимпийский чемпион Лондона-2012.
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