В сеть утекли фото новых огненных кроссовок от Джеймса Хардена

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден в ближайшее время должен представить новую серию кроссовок от adidas.

В интернет утекли фотографии оранжевых и бордовых кроссовок, которые вероятнее всего и составят серию adidas Harden Vol. 2. Нововведением серии, судя по фото, станет боковой пластиковый каркас.

Харден подписал 13-летний контракт с adidas в августе в 2015 года.

Харден – пятикратный участник Матчей всех звезд НБА, олимпийский чемпион Лондона-2012.

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