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Убойные трехи 15-летнего щегла, который скоро уделает Стефена Карри

Убойные трехи 15-летнего щегла, который скоро уделает Карри
Eurosport

23 ч. назад

ЛаМело Болл будет звездой НБА.

ЛаМело выступает за команду калифорнийского Университета. 15-летний разыгрывающий уже попал на радар скаутов НБА благодаря выдающимся снайперским данным и классному пасу.

  • Ламело Болл выступает в студенческой лиге с 13 лет.
  • ЛаМело – младший брат ЛиАнджело и Лонзо Боллов, которые также выступают в студенческой лиге.

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