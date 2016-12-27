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Убойные трехи 15-летнего щегла, который скоро уделает Стефена Карри
ЛаМело Болл будет звездой НБА.
ЛаМело выступает за команду калифорнийского Университета. 15-летний разыгрывающий уже попал на радар скаутов НБА благодаря выдающимся снайперским данным и классному пасу.
- Ламело Болл выступает в студенческой лиге с 13 лет.
- ЛаМело – младший брат ЛиАнджело и Лонзо Боллов, которые также выступают в студенческой лиге.
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