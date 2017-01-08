Баскетболистки устроили бой без правил в матче студенческой лиги США

Юные басткетболистки из штатов Невада и Юта учредили мощную драку во время матча. Встреча была преостановлена после того, как представительница одной из команд толкнула соперницу плечом, а та ей ответила, и в потасовку включились и другие участники матча.

После небольшой паузы встреча продолжилась. Никто из зачинщиц драки с площадки удален не был.

Втреча завершилась победой команды из Невады со счетом 55:53.

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