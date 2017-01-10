Спор-площадка. Четырехочковая дуга и еще 4 вещи, которые сделают баскетбол круче

Ввести четырехочковую дугу

Этим летом в НБА снова заговорили о новых правилах – дуга, точный бросок из-за которой принесет команде четыре очка, изменит и встряхнет баскетбол. В начале мая «Кавальерс» победили «Хоукс» во второй игре полуфинала Конференции и попали 25 из 45 трешек. Стефен Карри в сезоне-2015/16 забросил 402 мяча из-за дуги – больше, чем любая команда лиги за первые 15 лет после введения трехочковых выстрелов.

Очевидно, что ничего нового при этих правилах сказать уже не получится – нужно развитие тактики и новые ходы тренеров. Вопросов два: где чертить эту дугу, если в углу корта и так мало места, и насколько это перевернет прежний порядок сил в НБА? Первая проблема решается большим радиусом – четырехочковую разметку можно не ставить у лицевой, а размечать только в центре площадки.

Вторая вообще не кажется проблемой – в 1982-м, через три года после введения трешек, «Лейкерс» выиграли чемпионат, отдав только два матча в плей-офф, и за весь сезон бросили из-за дуги 13 раз. Это точно не ослабит позиции Леброна и «Уорриорс» в Лиге, зато выбросит на вершину пару новых команд, которые быстрее остальных поймут, что за четырехочковыми сила.

Отменить фолы в последние 2 минуты игры

Самое ненавистное в баскетболе – когда команда секунд за 70 до сирены уступает пять и более очков. Тогда владения ее соперника удлиняются, как руки гуттаперчевого мужчины из «Фантастической четверки», а когда разница не сокращается, то начинаются фолы. Последние две минуты матча превращаются в 10 – со всеми тайм-аутами, паузами на штрафные и спорами с арбитром. Смотреть на это невозможно.

Чтобы сделать баскетбол круче и привлекательнее – для болельщиков на трибунах и для ТВ – нужно отменить фолы вне трехочковой дуги в решающие минуты. Никаких нарушений на чужой половине, никаких визжащих перед рефери игроков, которые клянутся, что задели красавчика с мячом как надо – это противно и мерзко. Если какому-то клубу нужен фол, пускай лезут под кольцо на соперников, но не выпрашивают штрафные, чтобы другой баскетболист промахнулся и дал им шанс.

Ужесточить правила пробежки

Два шага – бросок. Два, а не три, как у Томпсона, не четыре, как у Кайри, не шесть, как у Кармело, и не восемь, как у Перкинса. Арбитры слишком просто относятся к мелким нарушениям и не перегружают матч свистками, чтобы не испортить шоу. Любая остановка игры рассеивает внимание зрителей и отвлекает от баскетбола, поэтому НБА негласно против стоп-сигналов. Зачем тормозить встречу и отменять жирный данк условного Джеймса Хардена только потому, что он забыл ударить мяч в пол? Это лишит Лигу просмотров в Vine, YouTube и не принесет ей лайков с репостами.

Игроки уже привыкли к тому, что ради зрелища можно сделать три шага, но каждый из этих эпизодов был даже не в краске, а в пяти-шести метрах от кольца – какой смысл не свистеть в обычном моменте, который не кончится броском? Не нужно бояться звезд с огромными контрактами – их низвержение до обычных людей точно так же привлечет зрителей, как и монструозный прыжок над щитом.

Отменить трехсекундную зону

Трехсекундная зона – атавизм из чикагских колледжей XX века, когда боролись с нашествием истуканов под кольцом. Сейчас Дреймонд Грин из «Голден Стэйт» с ростом 2,03 м легко делает 8,5 подбора за матч, его преимущество – в мобильности и скорости, а не в правильно поднятых руках. К тому же, арбитры часто не видят замерзших в краске баскетболистов, парни проводят там секунд по пять и не слышат свистка – зачем вообще держать правило, которое объективно устарело и дает рефери лишний шанс убить нужную команду?

Убрать тактику Hack-a-Shaq

Штрафные и Шак – это лучше дельфина и русалки, Адама и Евы, Бэтмена и Робина, Деда Мороза и Снегурочки, за этим вся жизнь. Лучшую аналогию в мире привел доктор Хаус: «Мы назначим вам цидофорин, тогда вероятность выздороветь будет как у баскетболиста, который бросает с линии. Но если у вас появятся пурпурные пятна, то шансы упадут до уровня Шакила О’Нила».

Дон Нельсон из «Маверикс» придумал такую тактику против Денниса Родмана, сделал из нее религию в битве с Шаком и заразил этой чумой всю лигу. Сейчас от шлепков по рукам страдают ДеАндре Джордан и Андре Драммонд, и это убивает суть игры. Hack-a-Shaq показывает бессилие защиты перед бегемотом, разворачивающимся под кольцом. Два лучших центровых НБА никак не демонстрируют мощь в игре, не парят ради смачного данка или аллей-упа, а мучаются с этими дурацкими штрафными. Никто не любит пенальти в футболе, так почему же главных звезд заставляют бросать с линии, чтобы подставить свою команду?

Таблетка от этой заразы проста: выписывать технические за два подряд фола на одном и том же игроке. Окей, посмотреть внимательнее и четче прописать цифры, за которые наказывать – за два свистка в четырех владениях, за три подряд нарушения в краске, больше давать неспортивных фолов. Или прописать в правилах лимит на штрафные для центровых – любая из этих мер избавит больших мальчиков от повинности и раскрепостит их на крутые данки.

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