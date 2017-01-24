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Крутейшие рукопожатия баскетбольного тренера, после которых вы точно захотите в его команду

Крутейшие рукопожатия баскетбольного тренера, после которых вы точно захотите в его команду
Артем Буторин

8 ч. назад

Чистый свэг.

Знакомьтесь – Стефен Гарнетт. Он работает ассисстентом тренера баскетбольной команды школы Уитмана. Гарнетт стал знаменит благодаря крутейшим рукопожатиям со своими игроками. В 2012 Стефен придумал парочку крутых приветствий, чтобы сплотить команду, но позже каждый игрок захотел себе личное рукопожатие.

  • Это помогает – команда выиграла все 16 матчей на старте сезона.

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