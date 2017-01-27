Мощный вылет в толпу с 45 очками Расселла Уэстбрука, поражение Мозгова и другие дикости НБА

Нулевой номер снова исполнил божество на паркете. На этот раз досталось «Далласу» (109:98): 45 очков, 8 подборов и самоотверженная игра Рассела заслуживают кучи лайков.

Тимофей Мозгов набрал 9 очков и сделал 9 подборов, но «Лос-Анджелес» снова проиграл (88:96), отдав первую и третью четверти. Ивица Зубац сделал дабл-дабл, набрав 16 очков и 10 подборов.

Остальные результаты:

«Миннесота» – «Индиана» – 103:109 (Дабл-даблы у Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты» (33 очков + 10 подборов), Джеффа Тига из «Индиана» (20 очков + 13 передач))

«Денвер» – «Финикс» – 127:120 (Дабл-дабл сделал Никола Йокич из «Денвера»: 29 балла + 14 подборов).

Следите за баскетболом

Все главные тексты у вас в телеграме