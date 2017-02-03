AFP

ЦСКА проиграл «Фенербахче»

ЦСКА проиграл «Фенербахче»
Р-Спорт

20 мин. назад

Матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги прошел в Стамбуле и завершился поражением красно-синих – 71:77.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло – 23 очка. 15 баллов и 11 подборов у победителей заработал Экпе Удох.

  • Армейцы потерпели 5 поражений в последних 8 матчах Евролиги, в том числе от «Фенербахче» в Москве (79:95 ОТ).
  • В 22-м туре ЦСКА 9 февраля примет белградскую «Црвену Звезду».

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