AFP
ЦСКА проиграл «Фенербахче»
Матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги прошел в Стамбуле и завершился поражением красно-синих – 71:77.
Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло – 23 очка. 15 баллов и 11 подборов у победителей заработал Экпе Удох.
- Армейцы потерпели 5 поражений в последних 8 матчах Евролиги, в том числе от «Фенербахче» в Москве (79:95 ОТ).
- В 22-м туре ЦСКА 9 февраля примет белградскую «Црвену Звезду».
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