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Яо Мин возглавил Китайскую баскетбольную ассоциацию

Яо Мин возглавил Китайскую баскетбольную ассоциацию
Eurosport

1 час назад

Странно, что это не случилось раньше.

Экс-центровой «Хьюстона» был избран единогласным решением, сообщает CGTN. Его избрание стало частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.

  • 36-летний Яо Мин – член баскетбольного Зала славы. Он десять раз принимал участие в Матчах звезд НБА.
  • Китайский баскетболист завершил карьеру в 2011 году. На его счету 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.

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