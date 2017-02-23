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Яо Мин возглавил Китайскую баскетбольную ассоциацию
Странно, что это не случилось раньше.
Экс-центровой «Хьюстона» был избран единогласным решением, сообщает CGTN. Его избрание стало частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.
- 36-летний Яо Мин – член баскетбольного Зала славы. Он десять раз принимал участие в Матчах звезд НБА.
- Китайский баскетболист завершил карьеру в 2011 году. На его счету 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.
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