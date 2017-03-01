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Амаре Стадемайр: «Будь моей команде гей, я бы принимал душ на другой стороне улицы»

Стадемайр: «Будь моей команде гей, я бы принимал душ на другой стороне улицы»
Eurosport

2 мин. назад

Баскетболист рубанул правду.

Известный американский игрок, выступающий в Израиле за иерусалимский «Хапоэль», поучаствовал в опросе о геях в команде. В отличие от партнеров, Стадемайр высказал резко негативное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в раздевалке.

«Я бы принимал душ через дорогу. Убедился бы в том, что переодеваюсь за углом, и он этого не видит. И отправился бы в тренажерный зал в обход», – заявил баскетболист.

На вопрос, шутит ли он, Амари ответил: «В каждой шутке есть доля правды».

Стадемайр не первый раз проявил нетерпимость к геям. В 2012 году он был оштрафован на 47,5 тысяч евро за гомофобные твиты.

  • Амаре Стадемайр – легендарный игрок НБА, с 2002-го по 2016-й выступавший за «Финикс Санс», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит».
  • В 2004 году американский баскетболист стал бронзовым призером Олимпиады в Афинах.

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