Eurosport
Pizza Hut выпустила кроссовки, с помощью которых можно заказать пиццу
До чего техника дошла.
Новый спонсор баскетбольной лиги NCAA выпустил особую обувь, оборудованную специальными кнопками на язычках для заказа пиццы. Кроссовки оснащены системой геолокации, позволяющей определить местонахождение заказчиков.
Всего выпущено 64 пары – по количеству команд в NCAA. Большую часть кроссовок подарят медийным персонам, но несколько пар могут достаться болельщикам.
- Сезон-2017 в баскетбольной NCAA начнется 14 марта.
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