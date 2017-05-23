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12 упругих фото леди, которая участвовала в «Танцах» и делает ослепительнее жизнь игрока «Автодора»
Баскетбол становится красивее благодаря Ольге Беркуте.
Ольга танцевала в группе поддержки «Локомотива-Кубани» и участвовала в телепроекте «Танцы». Девушка встречается с баскетболистом Максимом Колюшкиным, который сейчас выступает в Саратове.
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