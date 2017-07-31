From Official Website

Сборная России обыграла в финале юниорского чемпионата мира американок

Сборная России обыграла в финале юниорского чемпионата мира американок
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Российские девушки совершили невозможное.

Баскетболистки сборной России завоевали золотые медали чемпионата мира для игроков не старше 19 лет в Италии. В финале они обыграли команду США со счетом 86:82.

У россиянок лучшей стала Раиса Мусина, набравшая 33 очка и сделавшая 11 подборов.

Полностью матч можно посмотреть по этой ссылке.

  • Для сборной России эта победа стала первой с 1989 года на турнире.
  • Американки потерпели первое поражение с 2001 года.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг

00:56
Популярные видео
Штанга, уйма моментов и шикарный гол Н'Зонзи – «Арсенал» и «Севилья» хорошо отдохнули на поле
2 392 просмотров8 ч
Watts 24
 228 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться