Сборная России обыграла в финале юниорского чемпионата мира американок

Баскетболистки сборной России завоевали золотые медали чемпионата мира для игроков не старше 19 лет в Италии. В финале они обыграли команду США со счетом 86:82.

У россиянок лучшей стала Раиса Мусина, набравшая 33 очка и сделавшая 11 подборов.

Полностью матч можно посмотреть по этой ссылке.

Для сборной России эта победа стала первой с 1989 года на турнире.

Американки потерпели первое поражение с 2001 года.

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