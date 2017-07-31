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Сборная России обыграла в финале юниорского чемпионата мира американок
Российские девушки совершили невозможное.
Баскетболистки сборной России завоевали золотые медали чемпионата мира для игроков не старше 19 лет в Италии. В финале они обыграли команду США со счетом 86:82.
У россиянок лучшей стала Раиса Мусина, набравшая 33 очка и сделавшая 11 подборов.
Полностью матч можно посмотреть по этой ссылке.
- Для сборной России эта победа стала первой с 1989 года на турнире.
- Американки потерпели первое поражение с 2001 года.
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