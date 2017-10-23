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Экс-глава РФБ Юлия Аникеева осуждена на 4,5 года за хищения и объявлена в розыск
В России дали реальный срок чиновнику за коррупцию.
Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии общего режима за хищение 44 миллионов рублей из средств организации. Оглашение приговора состоялось 23 октября в Чертановском суде Москвы.
Сама Аникеева на слушание не явилась и была объявлена в розыск. Срок отбытия наказания отсчитывается с момента ее задержания, приговор может быть обжалован.
Адвокат Аникеевой Давид Хечян так объяснил отсутствие его подзащитной: «Она поняла: рассчитывать на объективный приговор не представляется возможным».
- Ранее 3,5 года колонии получила бухгалтер Елена Силина за пособничество в хищении.
- По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015-го она контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели.
- Аникеева возглавлял РФБ в 2013 – 2015 годах.
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