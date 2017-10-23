From Official Website

Экс-глава РФБ Юлия Аникеева осуждена на 4,5 года за хищения и объявлена в розыск

Экс-глава РФБ Аникеева осуждена на 4,5 года за хищения и объявлена в розыск
Р-Спорт

1 час назад

В России дали реальный срок чиновнику за коррупцию.

Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии общего режима за хищение 44 миллионов рублей из средств организации. Оглашение приговора состоялось 23 октября в Чертановском суде Москвы.

Сама Аникеева на слушание не явилась и была объявлена в розыск. Срок отбытия наказания отсчитывается с момента ее задержания, приговор может быть обжалован.

Адвокат Аникеевой Давид Хечян так объяснил отсутствие его подзащитной: «Она поняла: рассчитывать на объективный приговор не представляется возможным».

  • Ранее 3,5 года колонии получила бухгалтер Елена Силина за пособничество в хищении.
  • По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015-го она контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели.
  • Аникеева возглавлял РФБ в 2013 – 2015 годах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки

00:55
Популярные видео
132-очковый тотал клиренс Ронни в чемпионском фрейме English Open
2 253 просмотров4 ч
Этот Боно не играет на гитаре, но делает чудо-сэйвы на 86-й минуте
 387 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться