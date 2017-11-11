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Кайри Ирвинг схлопотал локтем в голову от партнера и, возможно, получил сотрясение мозга
Потом начнутся рассказы про квадратную планету.
Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг получил сильный удар локтем в голову в матче ругалярного сезона НБА против «Шарлотт».
Травму Кайри случайно нанес партнер по команде Аарон Бэйнс. В большом перерыве Ирвинг отправился домой с подозрением на сотрясение мозга.
- «Бостон» справился с «Шарлотт» – 90:87.
- Ирвинг в среднем в сезоне-2017/18 набирает по 22 очка за игру.
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