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Умер призер ОИ в составе баскетбольной сборной СССР Александр Сальников

Умер призер ОИ в составе баскетбольной сборной СССР Александр Сальников
Eurosport

1 час назад

Причины гибели не сообщаются.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной СССР умер на на 69-м году жизни.

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Сальникова», – говорится в сообщении на сайте РФБ.

  • Александр Петрович начинал карьеру в команде высшей лиги «Строитель» из Краснодара. Затем выступал за киевский «Строитель», ЦСКА, киевский СКА. Серебряный призер чемпионатов СССР-1975 и 1977, бронзовый призер чемпионата СССР-1974, трехкратный обладатель Межконтинентального Кубка (1975, 1977, 1979).
  • Александр Сальников установил непобитый снайперский рекорд чемпионатов СССР – в одном из матчей баскетболист набрал 66 очков.
  • В 1973 году Сальников дебютировал за сборную Советского Союза, в составе которой дважды выиграл бронзу Олимпийских игр – в 1976-м и 1980-м. Александр Петрович побежал со сборной на чемпиоанате мира-1974 и дважды на чемпионатах Европы (1979, 1981).

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