БК Химки
-
17:00
22.01.17
Баскетбольный центр «Химки»
Калев
Единая лига ВТБ • Регулярный
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БК Химки - Калев
Единая лига ВТБ - 22 января 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Химки – Калев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Химки – Калев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются БК Химки и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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