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Автодор - БК Цмоки-Минск

Единая лига ВТБ - 2 февраля 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Автодор – БК Цмоки-Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 2 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Автодор – БК Цмоки-Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Автодор и БК Цмоки-Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

