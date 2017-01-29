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Енисей - УНИКС

Единая лига ВТБ - 29 января 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Енисей – УНИКС на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:10 29 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Енисей – УНИКС? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Енисей и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

