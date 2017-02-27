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БК Цмоки-Минск - ВЭФ Рига

Единая лига ВТБ - 27 февраля 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Цмоки-Минск – ВЭФ Рига на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 27 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Цмоки-Минск – ВЭФ Рига? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются БК Цмоки-Минск и ВЭФ Рига, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

