БК Астана
-
17:00
10.05.17
Сарыарқа велотрегі
ЦСКА (Москва)
Единая лига ВТБ • 1/4 финала
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БК Астана - ЦСКА (Москва)
Единая лига ВТБ - 10 мая 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Астана – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче БК Астана – ЦСКА (Москва)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются БК Астана и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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