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Енисей - БК Химки
Единая лига ВТБ - 10 мая 2017
Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Енисей – БК Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Енисей – БК Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Енисей и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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