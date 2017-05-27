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Зенит (Санкт-Петербург) - БК Химки

Единая лига ВТБ - 27 мая 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Зенит (Санкт-Петербург) – БК Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит (Санкт-Петербург) – БК Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Зенит (Санкт-Петербург) и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

