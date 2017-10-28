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Автодор - Калев
Единая лига ВТБ - 28 октября 2017
Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Автодор – Калев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Автодор – Калев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Автодор и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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