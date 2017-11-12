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Локомотив-Кубань - ВЭФ Рига

Единая лига ВТБ - 12 ноября 2017

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Локомотив-Кубань – ВЭФ Рига на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Локомотив-Кубань – ВЭФ Рига? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Локомотив-Кубань и ВЭФ Рига, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

